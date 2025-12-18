Slušaj vest

Mario Pineida je ubijen nasred ulice kada su mu na motoru prišle dve nepoznate osobe. Jedna od njih je pucala iz pištolja.

Pineida je podlegao povredama, a još jedna osoba je povređena i njeno zdravstveno stanje trenutno nije poznato. Počinioci ovog jezivog zločina se nalaze u bekstvu.

Nesrećni fudbaler je u trenutku smrti imao 33 godine i nastupao je za Barselonu iz Gvajakila koja se takmiči u prvoj ligi Ekvadora, a ovo su neke od njegovih fotografija sa terena.

Mario Pineida Foto: Rodrigo Buendia / AFP / Profimedia, Marcelo Endelli / AFP / Profimedia, MARCOS PIN / AFP / Profimedia

