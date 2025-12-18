Tragična vest o ubistvu fudbalera sve je zaprepastila
Ovo je ubijeni fudbaler Barselone: Upucan nasred ulice, svet je u šoku zbog monstruoznog zločina (GALERIJA)
Mario Pineida je ubijen nasred ulice kada su mu na motoru prišle dve nepoznate osobe. Jedna od njih je pucala iz pištolja.
Pineida je podlegao povredama, a još jedna osoba je povređena i njeno zdravstveno stanje trenutno nije poznato. Počinioci ovog jezivog zločina se nalaze u bekstvu.
Nesrećni fudbaler je u trenutku smrti imao 33 godine i nastupao je za Barselonu iz Gvajakila koja se takmiči u prvoj ligi Ekvadora, a ovo su neke od njegovih fotografija sa terena.
Mario Pineida Foto: Rodrigo Buendia / AFP / Profimedia, Marcelo Endelli / AFP / Profimedia, MARCOS PIN / AFP / Profimedia
