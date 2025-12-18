Slušaj vest

Melvin Boel, trener Go Ahed Iglsa, napravio je osam izmena na jednoj utakmici, a važno je napomenuti da je sve bilo po propisima.

Go Ahed Iglsi su tek u penal seriji pobedili Rodu u gostima i tako obezbedili plasman u osminu finala Kupa Holandije.

Rezultat nakon prvog poluvremena je bio 0:0, a meč je završen rezultatom 1:1. U produžecima nije bilo golova, a u penal seriji su se gosti bolje snašli, pogodili su sva tri šuta, dok je Roda nakon uspešne prve serije vezala tri neiskorišćena udarca sa bele tačke.

Go Ahed Iglsi su obezbedili plasman u narednu fazu, a nakon utakmice se puno priča o onome što se dogodilo.

Naime, Boel je uspeo da napravi osam izmena, zahvaljujući "beloj izmeni", odnosno "besplatnoj" izmeni koju klub može da napravi u slučaju povrede glave nekog igrača.

Prema tom pravilu, kada jedna ekipa zameni igrača zbog povrede glave i druga ekipa dobija "besplatnu" izmenu.

Oskar Sivertsen je imao sudar sa protivničkim igračem, a obojica su zadobili povrede glave. Nastavili su meč, ali su u jednom trenutku zamenjeni.

Dakle, izmena Sivertsena nije ušla u standardnih pet dozvoljenih izmena, a Go Ahed Iglsi su dobili još jednu takvu izmenu, zbog one koju je napravio protivnički trener.

To znači da je Melvin Boel napravio pet dozvoljenih izmena, jednu zbog povrede glave svog igrača i jednu zbog povrede glave protivničkog igrača, dok je osma izmena bila dodatna koju svaka ekipa dobije u produžecima.

Bonus video: