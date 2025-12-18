Slušaj vest

Jedan sastanak je na kraju i odlučio ko će biti prvi golman u kup mečevima.

Ščensni, Ter Štegen i Flik su se sastali, i to na insistiranje Poljaka. I dok su svi očekivali Vojčeha Ščensnog na golu, na travu stadiona Gvadalahare izašao je kapiten - Mark Andre Ter Štegen.

Šta se desilo na sastanku?

Ščensni je zahtevao i ponavljao da je njegova uloga samo kao pomagača kada je to neophodno i da je Ter Štegen taj koji treba da stoji među stativama, a Flik je ovaj gest Poljaka ocenio kao izuzetan i pružio je šansu Ter Štegenu da brani posle skoro šest meseci.

Vratio je odličnom utakmicom, nije primio gol i očekujemo ga možda u konkurenciji za startnih 11 i u ligi u narednim mesecima.

Prvi golman Barselone u Primeri je Đoan Garsija i velike su šanse da će tako i ostati do kraja sezone, kao i da će klub tražiti prodaju Ter Štegena imajući u vidu da je u vrhu platnog spiska.

"Za mene, Mark je kapiten Ovo je bila dobra šansa za njega, dao je toliko ovom klubu. Pričali smo sa trenerima u klubu i odlučili da igra. Samo za ovaj meč. Najvažnije je da smo mi već u sledećoj rundi", rekao je Flik posle meča protiv Gvadalahare koji je Barsa dobila sa 0:2

