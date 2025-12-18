Slušaj vest

Pep Gvardiola planira da napusti Mančester siti nakon 10 godina provedenih u klubu sa kojim je ostvario puno uspeha.

Gvardiola je preuzeo klub 2016. godine, a kako sada stoje stvari, otići će na kraju sezone, tačno 10 godina kasnije.

Ovakvu informaciju je doneo "Njujork Tajms", a Dejvid Ornstin, poznati engleski novinar, poručio je da će se o statusu trofejnog stručnjaka više pričati pred kraj sezone kako bi ekipa bila neopterećena raznim spekulacijama.

Gvardiola ima ugovor do 2027. godine, a navodno, njegov je predlog da saradnja bude prekinuta ranije.

Nakon što je ostvario puno uspeha sa Barselonom i Bajernom, stigao je u Mančester sa kojim je osvojio šest titula u Premijer ligi, četiri Liga Kupa, dva FA Kupa i jednu Ligu šampiona.

Ko je Pep Gvardiola?

Biografija Pepa Gvardiole, jednog od najuspešnijih trenera u istoriji fudbala, od subote uveče je još bogatija.

Španac je sa klupe predvodio Mančester siti u finalu Lige šampiona protiv Intera, i doneo prebogatom klubu prvi trofej ove vrste. Ujedno je osvojio svoju treću Ligu šampiona kao trener.

O Pepu se mnogo toga zna, ali smo izdvojili neke nepoznate ili manje poznate detalje o njegovom životu.

Pep je jedno od četvoro dece iz skromne katoličke porodice. Njegova starija sestra Frančeska je političarka, a mlađi brat Per fudbalski menadžer. Per sem brata Pepa menadžeriše Luisa Suareza, Braima Dijaza, Frana Garsiju... Nije se tu zaustavio, nego je postao predsednik Fudbalskog kluba Đirona. Sestra Olga je daleko od javnosti.

Interesantno je da je Pep došao u Barselonu slučajno, preko oglasa u novinama. Odrastao na selu, poput većine dece, najčešće je jurcao za loptom. Jednom prilikom, dok je čekao oca koji je imao tradicionalnu partiju šaha sa prihateljem, čuo je kako taj čovek govori njegovom ocu da je video oglas koji je dala Barselona.

Na nagovor roditelja upisao je pravo, ali se na fakultetu zadržao samo jednu godinu.

Poznati trener je bio u braku sa Kristinom Sera od 2014. do 2025. godine i imaju dvoje dece, ćerku Mariju i sina Marija. Interesantno je da je Kristinu upoznao u butiku, baš kao i Ronaldo Georginu. Tada 18-godišnji Pep je poslom svratio u butik "Sera Klaret", kako bi odradio snimanje za poznati brend. Kristina je u tom lokalu radila na kasi. Od tada se više nisu rastajali. Zajedno su bili duže od 30 godina, a svoju vezu su ozvaničili tek pomenute 2014. godine. Bivša supruga Kristina je bila njegov glavni modni stilista.

Pošto je Pep poreklom iz siromašne seoske porodice, a Kristina iz bogataške, ona ga je naučila lepim manirima.

Zbog Kristine je imao i problem sa tadašnjim trenerom Barselone Johanom Krojfom. Jednom se okušao kao model za brend koji se prodavao u butiku gde je radila. Krojf je bio neumoljiv, kaznio je Gvardiolu zbog neprofesionalizma. A onda se slična situacija desila Pepu kada je on bio trener. Tada je zabranio Đeraru Pikeu slični ispad.

Danas je verovatno najbolji trener na svetu, ali početak trenerske karijere nije bio tako bajan. Tačnije, karijeru je počeo u Meksiku, u Kulijakanu, gradu razorenom u ratu narkokartela. Grad je svakodnevno podrhtavao zbog ubistava i pljački, ali je Pep odbio telohranitelje.

Fudbalere Barselone je pred finale Lige šampiona u Rimu 2009. godine motivisao muzikom iz filma "Gladijator". Igrači su bili toliko motivisani da su slavili sa 2:0 protiv Mančester junajteda golovima Etoa u 10. minutu i Mesija u 70. minutu.

Španac je engleski jezik učio preko Netfliksa, a čak četiri sata dnevno je posvetio učenju nemačkog u trenutku kada je odlučivao da napusti Bajern.

Poseduje i dozu opsesivnosti. Striktno prati ishranu i težinu svakog igrača u svom timu, takođe uklanja wi-fi sa mesta na kojima treba da obavlja važne razgovore. Po dolasku u Mančester siti zabranio je unos šećera, tešku hranu i visokokalorične sokove. Zamenio je dotadašnju praksu da igrači posle utakmice dobiju parče pice, pa su umesto nje dobijali lešnike i bademe. Naredio je da se iz kafeterije na stadionu i mašina za prodaju, uklone slatkiši. Ostavio je samo čistu čokoladu. Pravila su važila, ne samo za igrače, već za sve u klubu. Pre svakog treninga igrači su se merili. Ako bi neko imao višak makar i jedan gram, Gvardiola bi mu zabranio da taj dan trenira sa glavnim timom. Sam Gvardiola ne jede na dan utakmice. On veruje da na taj način krv lakše dolazi do mozga, omogućavajući glavi da bolje radi.

U principe fudbalske igre često koristi metode iz ragbija, kojeg obožava. Njegova maksima glasi: "Dobiješ loptu, trčiš na igrača, povučeš ga prema sebi, a onda dodaš loptu".

Muzika takođe ima veliki uticaj na njegove odluke, a posebno voli Frenka Sinatru, Eltona Džona i Oejzis.

