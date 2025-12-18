Slušaj vest

Prema navodima iz Italije Milan je ozbiljno zainteresovan za dovođenje Andreja Kostića, osamnaestogodišnjeg centarfora.

"Gazeta delo Sport" navodi da je Milan već stupio u kontakt sa odgovarajućim stranama i da se već radi na ostvarivanju transfera.

Navodi se da bi Kostić već u januaru mogao da obuče crveno-crni dres.

Pomenuti list ističe da je Kostić odličan na fizičkom planu, da je letos došao iz Budućnosti u Partizan gde se odlično uklopio i gde ga porede sa Dušanom Vlahovićem.

Kostić je ove sezone na 19 utakmica u Super ligi postigao osam golova, a Italijani napominju i da je bio strelac za mladu reprezentaciju Crne Gore na utakmici protiv vršnjaka iz Italije.

"Gazeta delo Sport" takođe navodi da će u narednim danima biti više informacija o potencijalnom transferu, a procenjuje se da bi "Rosoneri" za obeštećenje mogli da izdvoje između pet i 10 miliona evra.

