BOMBA! MILAN U PREGOVORIMA SA PARTIZANOM! Crno-belima se smeši 10 miliona evra! Slavni klub se javio zbog tinejdžera!
Prema navodima iz Italije Milan je ozbiljno zainteresovan za dovođenje Andreja Kostića, osamnaestogodišnjeg centarfora.
"Gazeta delo Sport" navodi da je Milan već stupio u kontakt sa odgovarajućim stranama i da se već radi na ostvarivanju transfera.
Navodi se da bi Kostić već u januaru mogao da obuče crveno-crni dres.
Pomenuti list ističe da je Kostić odličan na fizičkom planu, da je letos došao iz Budućnosti u Partizan gde se odlično uklopio i gde ga porede sa Dušanom Vlahovićem.
Kostić je ove sezone na 19 utakmica u Super ligi postigao osam golova, a Italijani napominju i da je bio strelac za mladu reprezentaciju Crne Gore na utakmici protiv vršnjaka iz Italije.
"Gazeta delo Sport" takođe navodi da će u narednim danima biti više informacija o potencijalnom transferu, a procenjuje se da bi "Rosoneri" za obeštećenje mogli da izdvoje između pet i 10 miliona evra.
Bonus video: