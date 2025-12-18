Slušaj vest

PSŽ je pobedom protiv Flamenga u finalu Interkontinentalnog kupa zaokružio fantastičnu sezonu.

1/7 Vidi galeriju PSŽ osvojio Interkontinentalni kup Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia

Parižani su slavili nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, a neverovatan podatak vezan je za Luisa Enrikea.

Od dolaska Luisa Enrikea na klupu Pari Sen Žermena Parižani su četiri puta bili na penal ruletu - i sva četiri puta su izašli kao pobednici.

Stoprocentan učinak u penal seriji zadržali su protiv Flamenga, zaslugom Matveja Safonova.

Ruski čuvar mreže oduševio je svet - odbranio je četiri od pet pokušaja igrača Flamenga!

Tako je sebi prišio etiketu junaka utakmice, potrudio se da PSŽ ostane nedodirljiv kada je ova faza igre u pitanju. Prethodno, PSŽ je pod Enrikeom još tri puta izlazio kao pobednik nakon serije penala.

Prvi put u ranoj fazi Kupa Francuske protiv Lansa (1:1, 4:3), drugi put je to bilo protiv Liverpula u Ligi šampiona kada je Đanluiđi Donaruma blistao za slavlje Parižana (4:1 na penale, posle egala 1:1 u dvomeču).

Treću penal seriju Parižana u ovom nizu obeležio je aktuelni prvi čuvar mreže Lukas Ševalije. Bio je to meč za trofej Superkupa Evrope protiv Totenhema početkom sezone i još jedna pobeda francuskog prvaka posle boljeg izvođenja penala - 4:3.