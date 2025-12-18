TALIČNI LUIS ENRIKE: PSŽ dobio svaku penal seriju od dolaska Španca
PSŽ je pobedom protiv Flamenga u finalu Interkontinentalnog kupa zaokružio fantastičnu sezonu.
Parižani su slavili nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, a neverovatan podatak vezan je za Luisa Enrikea.
Od dolaska Luisa Enrikea na klupu Pari Sen Žermena Parižani su četiri puta bili na penal ruletu - i sva četiri puta su izašli kao pobednici.
Stoprocentan učinak u penal seriji zadržali su protiv Flamenga, zaslugom Matveja Safonova.
Ruski čuvar mreže oduševio je svet - odbranio je četiri od pet pokušaja igrača Flamenga!
Tako je sebi prišio etiketu junaka utakmice, potrudio se da PSŽ ostane nedodirljiv kada je ova faza igre u pitanju. Prethodno, PSŽ je pod Enrikeom još tri puta izlazio kao pobednik nakon serije penala.
Prvi put u ranoj fazi Kupa Francuske protiv Lansa (1:1, 4:3), drugi put je to bilo protiv Liverpula u Ligi šampiona kada je Đanluiđi Donaruma blistao za slavlje Parižana (4:1 na penale, posle egala 1:1 u dvomeču).
Treću penal seriju Parižana u ovom nizu obeležio je aktuelni prvi čuvar mreže Lukas Ševalije. Bio je to meč za trofej Superkupa Evrope protiv Totenhema početkom sezone i još jedna pobeda francuskog prvaka posle boljeg izvođenja penala - 4:3.