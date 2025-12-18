Mario Pineida (33) levi bek ekvadorske Barselone brutalno je ubijen nasred ulice u Gvajakilu.
UZNEMIRUJUĆE! BRUTALNO UBISTVO NASRED ULICE: Reprezentativac upucan ispred mesare - pojavio se snimak svirepog zločina
Pineida, povremeni reprezentativac Ekvadora za koji je nastupio devet puta, ubijen je ispred mesare, potvrdila je ekvadorska policija.
Mario Pineida upucan ispred mesare u Ekvadoru Foto: CĂ©sar MuĂ±oz / imago stock&people / Profimedia
Prema navodima ekvadorskih medija, Pineidi su prišle dve osobe na motociklu, a jedna je pucala na njega.
Pogođena je još jedna osoba čije je zdravstveno stanje za sada nepoznato.
Ubica je u begu, a iz policije su poručili kako rade na rasvetljavanju slučaja i prikupljanju svih relevantnih podataka za istragu.
Za to vreme planeta je šokirana ovim svirepim ubistvom, a na društvenim mrežama pojavio se snimak.
UPOZORENJE: Uznemirujuć sadržaj!
