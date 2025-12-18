Slušaj vest

Pineida, povremeni reprezentativac Ekvadora za koji je nastupio devet puta, ubijen je ispred mesare, potvrdila je ekvadorska policija.

1/4 Vidi galeriju Mario Pineida upucan ispred mesare u Ekvadoru Foto: CĂ©sar MuĂ±oz / imago stock&people / Profimedia

Prema navodima ekvadorskih medija, Pineidi su prišle dve osobe na motociklu, a jedna je pucala na njega.

Pogođena je još jedna osoba čije je zdravstveno stanje za sada nepoznato.

Ubica je u begu, a iz policije su poručili kako rade na rasvetljavanju slučaja i prikupljanju svih relevantnih podataka za istragu.

Za to vreme planeta je šokirana ovim svirepim ubistvom, a na društvenim mrežama pojavio se snimak.

UPOZORENJE: Uznemirujuć sadržaj!