Nakon obavljenih pregleda potvrđeno je da je francuski štoper zadobio teško uganuće medijalnog kolateralnog ligamenta, bez pratećih povreda. Lengle je u Madridu podvrgnut magnetnoj rezonanci i dodatnim testovima, koji su potvrdili prvobitne sumnje stručnog štaba Atletika. Očekuje ga pauza koja verovatno neće biti kraća od dva meseca.