Fudbaler Atletiko Madrida Klemen Lengle odsustvovaće dva meseca sa terena zbog povrede noge, prenela je španska Marka.

Nakon obavljenih pregleda potvrđeno je da je francuski štoper zadobio teško uganuće medijalnog kolateralnog ligamenta, bez pratećih povreda. Lengle je u Madridu podvrgnut magnetnoj rezonanci i dodatnim testovima, koji su potvrdili prvobitne sumnje stručnog štaba Atletika. Očekuje ga pauza koja verovatno neće biti kraća od dva meseca.

Ovo je ozbiljan udarac za ekipu, jer je Lengle, iako nije bio standardni starter, pružao vrlo dobre partije od dolaska na pozajmicu iz Barselone prošle godine. Njegovo odsustvo predstavlja značajan gubitak pred važne obaveze u Primeri, Kupu kralja i Superkupu.

(Beta)

