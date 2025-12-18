Slušaj vest

Utakmica pod nazivom "Finalisima" počeće tada u 19.00 po srednjoevropskom vremenu.

Španija je 2024. godine četvrti put osvojila titulu na Evropskom prvenstvu, savladavši u finalu selekciju Engleske, a Argentina, aktuelni svetski prvak, iste godine je osvojila 16. trofej u Kupu Amerike.

Prva "Finalisima" odigrana u saradnji Uefe i Južnoameričke konfederacije (CONMEBOL) 2022. godine na Vembliju, uz pobedu Argentine od 3:0 nad Italijom.

