Fudbaleri Argentine i Španije sastaće se 27. marta iduće godine na stadionu u Lusailu u Kataru, u meču dva kontinentalna prvaka, saopštila je Evropska fudbalska unija (Uefa).
"LUSAIL" DOMAĆIN FINALISIME: Katar će u martu biti mesto odigravanja susreta Argentine i Španije
Utakmica pod nazivom "Finalisima" počeće tada u 19.00 po srednjoevropskom vremenu.
Španija je 2024. godine četvrti put osvojila titulu na Evropskom prvenstvu, savladavši u finalu selekciju Engleske, a Argentina, aktuelni svetski prvak, iste godine je osvojila 16. trofej u Kupu Amerike.
Prva "Finalisima" odigrana u saradnji Uefe i Južnoameričke konfederacije (CONMEBOL) 2022. godine na Vembliju, uz pobedu Argentine od 3:0 nad Italijom.
(Beta)
