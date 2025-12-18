KRENUO STOPAMA LEGENDARNOG OCA: Najmlađi sin Zlatana Ibrahimovića potpisao prvi profesionalni ugovor sa Milanom
Ovaj 17-godišnji vezni igrač sin je legendarnog švedskog fudbalera Zlatana Ibrahimovića, koji je 2023. godine završio karijeru upravo u Milanu.
Pored Vinsenta i najstariji Zlatanov sin, 19-godišnji Maksimilijan, član je Milana.
"Milan sa oduševljenjem objavljuje da je Vinsent Zlatan Seger Ibrahimović potpisao svoj profesionalni ugovor. Vezni igrač, rođen 2008. godine, biće uključen u projekat Milan Futuro, inicijativu posvećenu rastu i razvoju mladih talenata", navodi se u saopštenju kluba iz Lombardije.
Zlatan Ibrahimović je tokom dva mandata u Milanu, od 2010. do 2012. i od 2020. do 2023. godine, odigrao 163 utakmice za italijanski klub.
Pored Milana Zlatan Ibrahimović igrao je za Malme, Ajaks, Juventus, Inter, Barselonu, Pari Sen Žermen, Mančester junajted i Los Anđeles Galaksi.