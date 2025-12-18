Slušaj vest

Između ostalog, tu su bili i generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić, kao i Vladimir Petrović Pižon.

Monografija Zvezde Izvor: Kurir

Upravo se nakon samog događaja dogodila i manja drama, pošto je supruga Dragana Džajića, Branka, nakratko ostala bez svesti.

Njoj je u jednom momentu pozlilo, a vrlo brzo su u pomoć pritekli ljudi koji su se oko nje nalazili i uhvatili je, kako ne bi pala.

Oni su joj ukazali prvu pomoć, a na svu sreću, sa Brankom Džajić je nakon toga sve bilo kako treba, pošto se vrlo brzo povratila iz nesvesnog stanja.

- Jeste, slošilo joj se. Nije joj bilo dobro, pa je krenula da padne, pomogli smo joj. Odmah smo se odvezli do bolnice, sad smo tu. Bila je vrućina, pa se Branki zavrtelo u glavi. Odmah smo došli do doktora. Dobro je sada, jeste, sve je okej - rekao je Džajić za "Blic".

(Kurir sport)