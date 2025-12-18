Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena zvezda je u hotelu “Hyatt Regency“ u Beogradu svečano promovisao prvu monografiju u godini obeležavanja jubilarnih osam decenija postojanja kluba. Na taj način, klub je na dostojanstven i simboličan način predstavio izdanje koje sveobuhvatno i autentično svedoči o bogatoj istoriji najtrofejnijeg srpskog kluba.

Monografija Zvezde Izvor: Kurir

‍Monografija Crvene zvezde je izuzetno značajan poduhvat, u okviru kojeg su zabeleženi najvažniji trenuci iz prošlosti, velika sportska dostignuća, ali i svakodnevni život kluba kroz osam decenija postojanja. Zvezdina prva monografija prikazuje razvoj našeg kluba od osnivanja do danas, uz brojne istorijske podatke i autentične priče koje su obeležile Zvezdin put.

Posebnu vrednost daju i brojne, do sada malo poznate fotografije, koje će svakom zvezdašu omogućiti da se ponovo priseti trenutaka slavlja, borbe i ponosa, ali i da još jednom oseti snažnu emociju koja povezuje sve generacije navijača Crvene zvezde.

Istovremeno , ovo izdanje nije samo hronika prošlih vremena, već i snažan izvor inspiracije za sve buduće generacije zvezdaša, koje će nastaviti da pišu nove stranice istorije našeg kluba zlatnim slovima.

Monografija je posebno značajna i po tome što su imena svih zvezdaša koji su učestvovali u pretprodaji, kao prenumeranti, trajno upisana na poslednjim stranicama ovog jedinstvenog izdanja.

Zvezdan Terzić Foto: F.k. Crvena zvezda

Tim povodom je govorio generalni direktor kluba Zvezdan Terzić čije vam obraćanje prenosimo u celosti.

"Ove godine FK Crvena zvezda obeležava veliki jubilej, 80 godina od svog osnivanja.

Od davne 1945. godine, kada je grupa entuzijasta i sportskih radnika stvorila klub koji će ubrzo postati simbol Beograda i Srbije, pa sve do današnjeg dana, Crvena zvezda je zlatnim slovima ispisivala stranice svoje istorije.

Klub je od samog početka nosio u sebi snagu zajedništva koja se manifestovala kroz ljubav i strast prema fudbalskoj lopti, dok su se na terenu stvarale legende koje su za klub vezivale milione navijača.

Prošlost Crvene zvezde bogata je slavom i vanserijskim uspesima. Od prvog pehara u domaćem prvenstvu, preko dominacije na jugoslovenskoj i srpskoj fudbalskoj sceni, pa sve do nezaboravne 1991. godine kada je klub postao šampion Evrope i pobednik Interkontinentalnog kupa.

Zvezda je svojim rezultatima zauvek upisala svoje ime među najveće klubove sveta.

Crvena zvezda je više od kluba, kao što je i ovaj jubilej više od običnog slavlja. Ovo je podsećanje na dugačak i turbulentan put, od osnivanja kluba, Zvezdinih pobeda ali i poraza, velikih slavlja ali i tuge, osvajanja svetskog trona i želje za konstantnim takmičenjima sa najboljim klubovima Evrope i sveta.

Istovremeno ovaj jubilej je i vera i obećanje da će Crvena zvezda u decenijama koje dolaze ostati simbol Srbije, Beograda, ponosa, tradicije i nepobedivog duha.

Monografija koju večeras predstavljamo nije samo hronika rezultata i imena. Ona je svedočanstvo jednog vremena i zbir uspomena koje žive u svakom zvezdaškom srcu.

Na njenim stranicama nalaze se trenuci slave ali i trenuci iskušenja, jer je veličina kluba upravo u sposobnosti da opstane tako što će rasti ostajući veran sebi.

Posebnu zahvalnost dugujemo autorima i svima koji su učestvovali u stvaranju ove monografije. Njihov rad omogućio nam je da prošlost sačuvamo od zaborava, a budućim generacijama ostavimo svedočanstvo o tome šta je sve značila i šta znači naša Zvezda.

Na kraju želim da istaknem da je ovih 80 godina tek jedno poglavlje u priči koja se nastavlja.

Dok god ima onih koji veruju, navijaju, raduju se i tuguju, koji žive i sanjaju sa klubom, Crvena zvezda će trajati i sijati ponosno na fudbalskoj mapi sveta.

Do sledećeg velikog jubileja neka nam naša Crvena zvezda podari što više velikih sportskih priča i rezultata koje će biti ispisane na stranicama budućih monografija.

Srećna nam godišnjica i da u zdravlju i veselju iščitavamo stranice ove naše značajne istorije pretočene u ovo posebno izdanje."

Dragan Džajić Foto: F.k. Crvena zvezda

Na svečanoj promociji govorio je legendarni Dragan Džajić, treća Zvezdina zvezda.

– Kada govorim o Crvenoj zvezdi, ne govorim samo o klubu, govorim o onome što je nadživelo i nadživeće mnoge generacije. O ideji koja je sazrevala u talenat, pobede, titule, nade i emociju koju nose mnogi ljudi. Kao neko ko je u Zvezdinom dresu odrastao, pobeđivao, gubio, rastao i trajao, znam da je istorija našeg kluba mnogo više od rezultata. To su ljudi koji su je stvarali i navijači koji su je nosili. Crvena zvezda je od svog osnivanja 1945. godine bila svetionik u vremenu. U njoj su se ogledali mir, ambicije i ponos grada. Na Marakani se nisu igrale samo utakmice, tamo se vrednovala hrabrost i učilo da su pobede važne, ali da je još važnije poneti dres pošteno, sa strašću, dostojanstvom i odgovornošću prema svima koji veruju u dve magične reči – Crvena zvezda. Kao igrač imao sam privilegiju da vidim kako se Zvezda rađa na terenu, kako jedno odlično dodavanje ostaje potez koji ostaje zauvek. Kako je svaka tribina zamah vetra kada krenemo ka golu. Godinama kasnije, kao sportski radnik, video sam i drugu stranu, onu tišu, često nevidljivu, ali jednako važnu. Radnike u kancelarijama, trenere u mlađim kategorijama, članove uprave koji su nosili teret odluka, porodice igrača koje su delile brige i snove. Svi oni su deo vrha. Zvezda je doživela trijumfe o kojima se sanja, titulu prvaka Evrope i sveta 1991. godine, ali je naučila da iz poraza postane jača. U tome je njena posebnost. Nije najvažnije samo ono što smo osvojili, već i način na koji smo to učinili. Način na koji smo se vraćali, način na koji smo iz generacije u generaciju učili na greškama i iz tih teških situacija izlazili još jači. Danas , 80 godina nakon osnivanja kluba, najlepše je videti da deca imaju istu onu vatru u očima koju smo mi imali u njihovim godinama. Nose dres, sanjaju golove, prate svoje idole, veruju da će jednog dana stati na teren koji je bio dom toliko velikih šampiona. To je najveća pobeda, da Zvezda ima mogućnost da živi u srcima onih koji dolaze. Neka narednih 80 godina budu jednako snažne, jednako mudre u pobedama i dostojanstvene u porazima. Neka budu ispunjene onim iskrenim osećanjem koje nas je uvek vodilo da Zvezda pripada svima – rekao je Džajić.