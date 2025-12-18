Slušaj vest

Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je večeras u tržnom centru "Galerija" u Beogradu!

Njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.

Vujadin se odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta.

