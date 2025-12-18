Vujadin Savić napadnut dok je šetao sa prijateljem
OVAKO JE NAPADNUT VUJADIN SAVIĆ: Pogledajte snimak sa lica mesta!
Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je večeras u tržnom centru "Galerija" u Beogradu!
Njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.
Vujadin se odbranio i na sreću nije došlo do većeg incidenta.
