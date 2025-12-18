Slušaj vest

Odigrano je poslednje kolo ligaškog dela takmičenja u Ligi konferencije posle koga smo dobili 8 direktnih učesnika osmine finala i još 16 ekipa koje će igrati plej-of za plasman u istu fazu.

Prvih osam ekipa na tabeli su Strazbur, Rakov, Sparta Prag, Rajo Valjekano, Šahtjor, Majnc, AEK iz Larnake i AEK iz Atine.

Grčki klub, u kome imamo srpsku koloniju predvođenu trenerom Markom Nikolićem, je u pravom trileru stigao do plasmana među osam i to golovima u sudijskoj nadoknadi.

Gubili su od Univerzitatee iz Krajove 2:0 do 65. minuta a onda su preokrenuli i čak pobedili 3:2.

Bajaram je doveo Rumune do prednosti u 30. minutu, a Cicaldau je u 59. minutu povisio na 2:0, da bi Domagoj Vida odbranio čast tima iz Atine i u 65. minutu smanjio na 2:1 i umalo rastužio žuto-crni deo Atine.

Ipak, u dubokoj nadoknadi vremena AEK je uspeo da obraduje Marka Nikolića i plasira se direktno u osminu finala nakon smanjenja na 2:2.

To, ipak, nije bilo sve. AEK je u 14. minutu nadoknade, tačnije u 104. minutu dobio i jedanaesterac i u gol ga je pretvorio Luka Jović u 105. minutu za pobedu od 3:2!