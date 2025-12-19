Slušaj vest

Vujadin Savić uspešno privodi kraju školovanje za UEFA licencu i uskoro će da dobije mogućnost da radi u nekom jakom evropskom klubu, saznaje Kurir.

Savić se odlično pokazao na školovanju koju predstavlja "ulaznicu" za sve evropske klubove i naredne godine čeka ga diploma kojoj teže svi koji se odluče za trenerski zanat. Tako, Savić, već ima opcije da bude deo akademija moćnih klubova u Nemačkoj i Francuskoj.

Time će Vujadin da podigne na viši nivou svoju trenersku priču koju je počeo pre četiri godine kao pomoćni trener u Crvenoj zvezdi. Sa potrebnim obrazovanjem, imaće mogućnost i za samostalni rad i u nekom velikom klubu na poziciji glavnog trenera.

Videćemo da li će to da bude njegov izbor ili će da nastavi kao pomoćni trener. To naravno zavisi i od ponuda koje će da dobije kada završi trenersku školu.

Svakako da afera s kojom je Savić povezivan prethodnih meseci ne bi trebalo da ima uticaja na njegovu profesionalnu trenersku karijeru. Ako bivši fudbaler pokaže da ima "trenerski gen" čega ga lepa fudbalska priča i na poziciji pored terena. Već u 2026. godini je za očekivati da Savić nastavi tamo gde je stao u Crvenoj zvezdi.

Biografija

Vujadin Savić je rođen 1. jula 1990. godine u Beogradu. Tokom karijere je igrao za brojne klubove u Srbiji i inostranstvu, uključujući Bordo (Francuska), Dinamo Drezden i Armija (Nemačka), Šerif (Moldavija), APOEL (Kipar) i Olimpiju Ljubljana (Slovenija).

Odlikovala ga je fizička snaga, odlična igra glavom i liderstvo na terenu.

Potiče iz poznate fudbalske porodice – sin je legende Crvene zvezde Dušana Savića i novinarke Marine Rajević Savić. U dugogodišnjoj je vezi sa glumicom Mirkom Vasiljević, sa kojom ima četvoro dece.

Nemio događaj

Savić je prethodnog dana bio u žiži nakon što je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu. Njega su iz nepoznatog razloga fizički napala dva muškarca dok je mirno šetao sa prijateljem.

