FK Crvena zvezda ima ozbiljan skauting u regionu. Posebno kada su u pitanju mladi i talentovani fudbaleri.

A, ove zime moglo bi da dođe do realizacije jednog takvog transfera.

Martin Georgijev u dresu Barselone Foto: Printskrin/Instagram

Masija i Jugović

O čemu se zapravo radi? Više bugarskih medija plasiralo je informaciju da Crvena zvezda prati talentovanog štopera Slavije iz Sofije Martina Georgijeva. Defanzivac koji ima 20 godina stigao je i do A reprezentacije naših južnih komšija, što govori o njegovom potencijalu, ali i kvalitetu.

Vladimir Jugović, legenda Crvene zvezde i član zlatne generacije kluba iz 1991. godine, evropski i svetski šampion iz Barija i Tokija, boravio je nedavno u Sofiji i gledao Georgijeva na kup utakmici Slavija - CSKA 1948 (2:3). Bugari su to odmah povezali sa Crvenom zvezdom, što nije isključeno, jer je Jugović u četvrtak veče bio na promociji monografije kluba u Beogradu. Opet, Jugović se bavi menadžerskim poslom, posebno kada su u pitanju mladi igrači.

Skautira za Crvenu zvezdu - Vladimir Jugović Foto: Fss

Prvi čovek Slavije potvrdio informacije

Predsednik Slavije Venceslav Stefanov potvrdio je info, da je Vladimir Jugović u Sofiji boravio u ime Crvene zvezde.

– Da, tačno je da je Jugović bio na stadionu na utakmici Kupa, kao čovek Zvezde. Pratio je Martina Georgijeva i dopao mu se. Svideli su mu se i neki drugi mladi momci. Međutim, potrebno je mnogo rada i da bi se izborili za šansu. Nastaviće da prate njihove igre i tokom proleća, reako je predsednik bugarskog kluba - rekao je Stefanov.

Vrlo je važno istaći da je Martin Georgijev deo karijere proveo u Barseloni, tačnije u omladinskoj školi tog slavnog kluba Masiji. Trener mu je bio Meksikanac Rafa Markez, a svlačionicu je delio sa sadašnjim prvotimcima Barselone Laminom Jamalom i Paom Kubarsijem. Igrali su zajedno u sezoni 2022/2023, a Gerogijev je činio štoperski tandem Barse upravo sa Kubarsijem.

Vezan za Srbe

Martin Georgijev ima 20 godina i visok je 185 centimetara. Radi se o snažnom i brzom fudbaleru. Centralni je bek s dobrim pozicioniranjem i sposobnošću igranja i s loptom napred. Prema specijalizovanom portalu Transfermarkt procenjen je na 1.500.000 evra. Mladi defanzivac ima ugovor sa Slavijom iz Sofije do juna 2027. godine.

Martin Georgijev bio je uključen na prestižnu listu "Next Generation" britanskog Gardijana, spisak od 60 najperspektivnijih mladih fudbalera na svetu, za generaciju 2022. Na istoj listi tada su se našla i dvojica srpskih fudbalera – Jovan Šljivić iz Crvene zvezde koji je sada u OFK Beogradu i Jovan Milošević, igrač Štutgarta na pozajmici u Partizanu.

Kada je u pitanju karijera mladog Martina Georgijeva, valja istaći da su za nju bili zaslužni Srbi. Prvu šansu u seniorskom fudbalu dao mu je u Slaviji Zlatomir Zagorčić bivši igrač Vojvodine, dok danas mladi defanzivac sarađuje sa Ratkom Dostanićem, nekadašnjim trenerom Crvene zvezde.

Kurir sport/Topsport