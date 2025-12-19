Slušaj vest

Posle promocije Zvezdine monografije dogodila i manja drama, pošto je supruga Dragana Džajića, Branka, nakratko ostala bez svesti.

Njoj je u jednom momentu pozlilo, a vrlo brzo su u pomoć pritekli ljudi koji su se oko nje nalazili i uhvatili je, kako ne bi pala.

Oni su joj ukazali prvu pomoć, a na svu sreću, sa Brankom Džajić je nakon toga sve bilo kako treba, pošto se vrlo brzo povratila iz nesvesnog stanja. Odvezena je u bolnicu, a jutros je stanje - jako dobro.

- Supruga je sada dobro, juče je ostala u bolnici na pregledima, ali danas će je pustiti. Još malo pa idem po nju. Hvala na brizi, sve je u redu - rekao je Džajić za Blic.

