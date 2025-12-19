Legendarni as saopštio da se Branka Džajić oporavila i da uskoro odlazi po nju u bolnicu.
Fudbal
"PROVELA JE NOĆ U BOLNICI, NA ISPITIVANJIMA..." Oglasio se Dragan Džajić, ovo su najnovije informacije o stanju njegove supruge Branke
Posle promocije Zvezdine monografije dogodila i manja drama, pošto je supruga Dragana Džajića, Branka, nakratko ostala bez svesti.
Njoj je u jednom momentu pozlilo, a vrlo brzo su u pomoć pritekli ljudi koji su se oko nje nalazili i uhvatili je, kako ne bi pala.
Oni su joj ukazali prvu pomoć, a na svu sreću, sa Brankom Džajić je nakon toga sve bilo kako treba, pošto se vrlo brzo povratila iz nesvesnog stanja. Odvezena je u bolnicu, a jutros je stanje - jako dobro.
- Supruga je sada dobro, juče je ostala u bolnici na pregledima, ali danas će je pustiti. Još malo pa idem po nju. Hvala na brizi, sve je u redu - rekao je Džajić za Blic.
Branka Džajić Foto: Printscreen
