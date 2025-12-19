Slušaj vest

Potez čelnika IMT-a da za meč 20. kola Super lige Srbije protiv Partizana u Loznici (subota, 18.00) podignu cene karata namenjene navijačima crno-belih izazvao je veliku buru.

Sada su čelnici Partizana zbog Grobara povukli potez koji će oduševiti navijače i oglasili su se hitnim saopštenjem u kom su sve objasnili.

Poseta na meču Partizan - Napredak Foto: FK Partizan

- Fudbalski klub Partizan obaveštava svoje navijače da je, na inicijativu igrača, realizovao kupovinu ukupno 400 ulaznica koje će biti stavljene na raspolaganje našim najvernijim navijačima za predstojeću prvenstvenu utakmicu 20. kola Super lige Srbije protiv IMT-a, koja se igra u subotu, 20. decembra u 18 časova, na Gradskom stadionu u Loznici.

Na ovaj način svi prvotimci i kompletan stručni štab žele da se oduže svojim navijačima za bezrezervnu podršku i vetar u leđa koji su im pružali iz utakmice u utakmicu tokom jesenje polusezone - stoji u saopštenju Partizana.

Dakle, Partizan će imati podršku publike protiv IMT-a, a da li će to biti dovoljno za pobedu, ostaje da se vidi.

