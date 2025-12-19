Slušaj vest

Fudbaleri Partizana u subotu od 18 časova gostovaće IMT-u u Loznici, a konferenciju za medije uoči ovog duela održao je trener crno-belih, Nenad Stojaković.

On je na početku obraćanja čestitao Svetog Nikolu svima koji slave, a zatim se zahvalio klubu što će on i ekipa imati podršku publike u Loznici.

- Na početku da čestitam Svetog Nikolu, dosta ljudi to slavi, značajan datum. Da se zahvalim navijačima i na prošlonedeljnoj poseti, na krilima njihovog navijanja smo došli do značajne pobede. Bez njih ništa. Na inicijativu igrača, klub je odlučio da nagradi navijače i da kupi određen broj karata i da imamo podršku i u Loznici - počeo je priču Stojaković, pa se osvrnuo na rivala:

- Što se IMT- a tiće, to je sinergija mladih i iskusnih igrača, dosta kvalitetan trener, dobro se poznajemo. Zna od svojih ekipa šta žele i kako žele da igraju. Bavili smo se i nama i njima. Ono što je važno, jako je prijatno raditi u atmosferi kada si prvi na tabeli.

Zatim se dotakao i stanja povređenog Jovana Miloševića.

- On je s nama, čuvamo ga malo, ali tu je sa nama. Videćemo kako ćemo ga trošiti.

Zatim je istakao kako levi bek nije problematična pozicija za crno-bele.

- Mi nemamo problema trenutno sa levim bekom. Kao što ste videli u zadnje dve utakmice imamo čoveka koji je perfektno to uradio.

Govorio je i o trenutnoj atmosferi, te je istakao kako ne gleda daleko u budućnost.

- Meni je važan ovaj trening danas, ja se jako bavim time. Šta će biti sutra, razmišljaću sutra. Lepa je atmsofera, dobra je energija, ali jako je teško, ti momci su počeli 10. juna, prošlo je više od šest meseci od kako su u pogonu. Neki nisu imali ni dva dana odmora, sigurno jedva čekaju da malo odmore, ali ovo je pokazatelj da smo na pravom putu i da smo na pravoj stazi.

Za kraj, osvrnuo se i na stil igre koji želi da njegov tim gaji.

- Ne znam tačan broj treninga, ali što više vremena imamo i što više treninga javlja se bolje razumevanje igrača u odnosu na model koji smo postavili. Mogu da im ponudim određena rešenja, ali oni su ti koji donose odluke u odnosu na sitauciju koja se dešava na terenu. Filozofija je jasna, u smislu da hoćemo da pomeramo loptu, da time pomeramo protivnika i tražimo prostore i vreme koje će nam omogućiti progresiju. To je u mojoj glavi jednostavno, da na neki svoj način u okviru svog talenta iznesu priču - zaključio je Nenad Stojaković.

