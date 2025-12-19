Slušaj vest

Argentinski napadač Mauro Ikardi je sada član Galatasaraja gde igra prilično dobro, ove sezone već ima osam golova na svom kontu, ali i dalje nema nagoveštaja da bi mogao da ostane u Galati i nakon ove sezone.

Njegov ugovor ističe, a kako navode italijanski mediji, on je već ponuđen nekim klubovima u Seriji A.

Ikardi ima 32 godine, jasno je da može još makar nekoliko sezona da igra na vrhunskom nivou i može da bude pravo rešenje za goruće probleme koje imaju pojedini klubovi.

Pre svih, to su Milan i Roma, oba tima traže već u januaru napadača, ali je pitanje koliko kvaliteta bi mogli da dobiju sa Fulkrugom, odnosno Zirkzeom, koji se pominju kao najbolja rešenja i koji su blizu transfera u ova dva kluba.

Zbog toga je Ikardi ponuđen upravo njima, kao dugoročnije rešenje, ali nisu jedini.

Još jedan klub koji bi mogao da dobije Maura Ikardija jeste - Komo, koji predvodi Sesk Fabregas i koji je već napravio nekoliko ozbiljnih transfera tokom leta 2025. godine, pa neće iznenaditi i ukoliko Argentinca budemo videli baš na obali jezera.

Ikardi je ime stekao upravo u Seriji A gde je nastupao za Sampdoriju, a u Interu je ostavio najdublji trag gde je igrao sedam sezona. Kasnije je igrao za PSŽ do 2022. godine, a od tada je u Istanbulu.

