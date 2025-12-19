Slušaj vest

Golman Pari Sen Žermena Matvej Safonov pauziraće najmanje mesec dana zbog preloma šake leve ruke, saopštio je danas šampion Evrope.

Kako je saopšteno, Safonov će zbog povrede pauzirati najmanje mesec dana. Safonov je bio heroj pobede "svetaca" nad Flamengom u finalu Interkontinentalnog Kupa jer je u ludoj penal seriji zaustavio čak četiri jedanaesterca.

PSŽ je takođe saopštio da je i Li Kang-In zadobio povredu mišića leve butine tokom utakmice protiv Flamenga i da će biti nedostupan nekoliko nedelja.

