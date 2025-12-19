Slušaj vest

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Takis Lemonis izjavio je da je pred ekipom važan test i da u teškim momentima tim mora da pokaže svoje pravo lice.

- Znamo da protiv sebe imamo veoma dobar tim. Ovih dana smo trenirali, pre svega, na način na koji ćemo igrati protiv njih. Razgovarao sam sa igračima i analizirali smo mnoge segmente iz igre narednog protivnika. Mislim da smo se generalno dobro pripremili. Moja očekivanja su da iz utakmice u utakmicu vidim naš tim kako igra bolje i, naravno, da pobeđujemo. To je sada najvažnije - rekao je Lemonis, a preneo klub.

Radnički će u subotu na svom terenu u Nišu dočekati Železničar u 20. kolu Super lige Srbije.

- U teškim trenucima tim pokazuje koliko je zapravo dobar. To je moja poruka igračima, ako smo svi zajedno u svlačionici, ničega ne treba da se plašimo. Moramo biti jedno: tim, uprava, navijači, svi oko kluba - izjavio je Lemonis.

Za utakmicu sa Železničarom, Radnički neće moći da računa na Radomira Milosavljevića i Radivoja Bosića zbog suspenzija, dok je Uroš Vitas povređen tokom zagrevanja pred prethodni meč sa Novim Pazarom.

- Nedostajali su nam važni igrači i u prošloj utakmici, koji su se povredili tokom zagrevanja, ali to je fudbal. Sada je vreme da osvežimo tim i verujem da će igrači koji uđu u startnih jedanaest dati svoj maksimum - dodao je Lemonis.

Igrač Radničkog, Stefan Nikolić, naglasio je značaj zajedništva i maksimalnog zalaganja.

- Dolazi nam jedna jako iskusna ekipa koja igra dobar, ofanzivan fudbal i koja je u dobrom naletu. Naše je samo da izađemo na teren, da svako od nas da sto odsto. Moramo da ginemo jedan za drugog, jer je ova utakmica veoma bitna za tok sezone. Ovo je poslednja utakmica u polusezoni. Treba da prenesemo na teren ono što nam šef kaže na treningu i da radimo vredno. Pozivam navijače da dođu u što većem broju i podrže nas - rekao je Nikolić.