Jasno je da kod crno-belih apsolutno ništa ne štima, te da je Partizan u velikoj krizi i da su potrebne promene, a prva bi mogla da se desi već početkom nedelje.

Prema saznanjima portala Sportske.net, španski trener Đoan Penjaroja će stići u Beograd u ponedeljak, dok će u sredu odraditi prvi trening sa ekipom Partizana i zvanično će postati novi šef stručnog štaba.

1/20 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Starsport

Isti portal navodi i kako je uprava crno-belih odlučila da dosadašnji vršilac dužnosti prvog trenera Mirko Ocokoljić ostane u stručnom štabu španskog stručnjaka, a deo istog biće i Uroš Dragićević.

To bi značilo da će Penjaroja debitovati na meču 18. kola Evrolige protiv Makabija u Beogradu.

Šta vi mislite, da li Đoan Penjaroja može da pomogne Partizanu da izađe iz krize? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Da li Đoan Penjaroja može da pomogne Partizanu da izađe iz krize? Ne, ovakvom Partizanu nema spasa 87.25% Teško je proceniti 7.84% Da, on je pravo rešenje 4.9%

Kurir sport / Sportske.net

