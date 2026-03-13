Legendarni fudbaler i fudbalski trener Roberto Mančini našao se u problemu.
RAT NAPRAVIO PROBLEM I VELIKOJ LEGENDI! Mančini ne može da se vrati u svoj klub
Trener fudbalera Al Sada Roberto Mančini nije mogao da se vrati u Katar i propustiće sledeću utakmicu tima zbog rata u regionu, saopštio je taj klub.
Italijanski trener, koji je bio van zemlje zbog porodičnih razloga, propustiće utakmicu protiv Um Salala u katarskoj ligi.
Mančini, koji je osvojio Evropsko prvenstvo kao selektor Italije 2021. godine, trener je Al Sada od prošlog novembra.
Komercijalni letovi su obustavljeni ili značajno ograničeni u regionu nakon američkih i izraelskih Udara na Iran i potom odgovora Irana na Izrael i zemlje Persijskog zaliva.
