Trener fudbalera Al Sada Roberto Mančini nije mogao da se vrati u Katar i propustiće sledeću utakmicu tima zbog rata u regionu, saopštio je taj klub.

Italijanski trener, koji je bio van zemlje zbog porodičnih razloga, propustiće utakmicu protiv Um Salala u katarskoj ligi.

Mančini, koji je osvojio Evropsko prvenstvo kao selektor Italije 2021. godine, trener je Al Sada od prošlog novembra.

Komercijalni letovi su obustavljeni ili značajno ograničeni u regionu nakon američkih i izraelskih Udara na Iran i potom odgovora Irana na Izrael i zemlje Persijskog zaliva.

