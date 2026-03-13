Zanimljive vesti stižu nam iz Španije.

Prestižna "Marka" donela je informacije kako bi fudbalska reprezentacija Srbije mogla da dobije neočekivani poziv i odigra prijateljski meč protiv Španaca i to ako Argentina odustane od "Finalisime" (meča koji bi trebalo da igraju šampioni Evrope i Južne Amerike).

Susret između Španije i Argentine zakazan je za 27. mart od 19 časova, ali i dalje nije dogovoreno gde će se odigrati, te je pod znakom pitanja i da li će se ovaj susret održati.

"Marka" prenosi kako su navodno 12. februara u Briselu, tokom žreba za Ligu nacija selektori Srbije i Španije, Veljko Paunović i Luis De la Fuente razgovarali na temu odigravanja prijateljskog meča, a sada bi to moglo da se desi i pre nego što su mnogi očekivali.

Ako Argentina odustane od susreta, Srbija bi mogla da uskoči i da dobije veoma jaku proveru.

Sve tri reprezentacije trebalo je da igraju u Dohi, na Festivalu fudbala, koji je propao zbog rata na Bliskom istoku. Srbija je trebalo da igra sa Katarom i Saudijskom Arabijom, Španija sa Argentinom i Egiptom, a Argentina sa Španijom i Katarom.

Da li će do ove utakmice doći, ostaje da se vidi...

Kurir sport / Marka

