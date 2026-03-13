ARSENAL ZAPOČEO PREGOVORE SA RAJSOM: Na pomolu novi, dugoročni ugovor
Aktuelni ugovor engleskog reprezentativca važi još dve godine, uz opciju da se produži za dodatnih 12 meseci, ali vodeći tim Premijer lige želi da osigura da Rajs ostane u klubu tokom najboljih godina karijere.
Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), novi ugovor bi uključivao i povećanje plate, čime bi Rajs postao jedan od najplaćenijih igrača u londonskom klubu. Njegov sadašnji ugovor procenjuje se na oko 240.000 funti nedeljno.
Nedavno je novi ugovor potpisao i saigrač Bukajo Saka, koji je produžio saradnju na četiri i po godine uz platu od najmanje 300.000 funti nedeljno.
Razgovori između kluba i Rajsovih predstavnika nalaze se u ranoj fazi i još nije određen rok za njihovo okončanje, ali je proces zadržavanja veziste u severnom Londonu već pokrenut.
Rajs je u Arsenal stigao 2023. godine iz Vest Hema u transferu vrednom 105 miliona funti, nakon čega se profilisao kao jedan od najboljih veznih igrača u Evropi. Do sada je za Arsenal odigrao 102 utakmice u Premijer ligi.
Dvadeseetsedmogodišnji fudbaler je i standardni član reprezentacije Englenske, za koju je nastupio 72 puta.
Londonski klub trenutno vodi u trci za titulu u Premijer ligi sa sedam bodova prednosti u odnosu na Mančester siti, koji ima utakmicu manje.
Arsenal poslednju titulu prvaka Engleske osvojio je 2004. godine pod vođstvom trenera Arsena Vegnera.
