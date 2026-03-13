Slušaj vest

Aktuelni ugovor engleskog reprezentativca važi još dve godine, uz opciju da se produži za dodatnih 12 meseci, ali vodeći tim Premijer lige želi da osigura da Rajs ostane u klubu tokom najboljih godina karijere.

Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), novi ugovor bi uključivao i povećanje plate, čime bi Rajs postao jedan od najplaćenijih igrača u londonskom klubu. Njegov sadašnji ugovor procenjuje se na oko 240.000 funti nedeljno.

Nedavno je novi ugovor potpisao i saigrač Bukajo Saka, koji je produžio saradnju na četiri i po godine uz platu od najmanje 300.000 funti nedeljno.

Razgovori između kluba i Rajsovih predstavnika nalaze se u ranoj fazi i još nije određen rok za njihovo okončanje, ali je proces zadržavanja veziste u severnom Londonu već pokrenut.

Rajs je u Arsenal stigao 2023. godine iz Vest Hema u transferu vrednom 105 miliona funti, nakon čega se profilisao kao jedan od najboljih veznih igrača u Evropi. Do sada je za Arsenal odigrao 102 utakmice u Premijer ligi.

Dvadeseetsedmogodišnji fudbaler je i standardni član reprezentacije Englenske, za koju je nastupio 72 puta.

Londonski klub trenutno vodi u trci za titulu u Premijer ligi sa sedam bodova prednosti u odnosu na Mančester siti, koji ima utakmicu manje.

Arsenal poslednju titulu prvaka Engleske osvojio je 2004. godine pod vođstvom trenera Arsena Vegnera.

(Beta)