"Ovo je moj klub. Kad su me kontaktirali, prvo sam rekao ne. Trebala su mi tri dana da pristanem. Moja trenerska karijera je bila završena, došao sam da pokušam da spasim klub", rekao je 73-godišnji Halilhodžić na konferenciji za medije.

Nant je osmostruki šampion Francuske i dugo je važio za klub sa jednom od najboljih omladinskih akademija u zemlji. Klub je četiri puta osvajao Kup Francuske i stigao do polufinala Lige šampiona 1996. godine.

Trenutno se tim nalazi na 17. mestu u ligi od 18 klubova, sa devet preostalih kola. Halilhodžić je treći trener u sezoni, zamenivši Ahmeda Kantarija, koji je smenjen nakon samo tri meseca. Pre toga je Luis Kastro vodio tim na 15 utakmica. Nant je sedam bodova udaljen od zone opstanka, a dva boda zaostaje za 16. mestom, koje vodi u plej-of za opstanak.

"Ovo je skoro nemoguća misija, došao sam da pokušam nešto izvanredno. Prvi cilj je plej-of, a drugi je da odigramo bolje", rekao je Halilhodžić, dodajući da ga motivišu i navijači koji pune stadion.

Halilhodžić je i ranije osvajao titulu sa Nantom kao igrač 1983. godine i treći je na klupskoj listi strelaca sa 93 gola u ligi. Kao trener, vodio je klubove kao što su Lil i Pari Sen Žermen, a kaoselektor je radio i u reprezentacijama Obale Slonovače, Alžira, Japana i Maroka.

"Vičem na treningu i čuli su me do Pariza. Vozim bicikl, koristim traku, radim sklekove, više nego igrači. Pokušavam da motivišem igrače na svoj način", rekao je Halilhodžić.

(Beta)