Tudor je 14. februara preuzeo Totenhem i pretrpeo je četiri uzastopna poraza, od kojih tri u Premijer ligi, a ekipa se nalazi na bod od zone ispadanja uoči utakmice protiv aktuelnog šampiona Liverpula.

Londonska ekipa mogla bi da ispadne iz elitnog takmičenja prvi put od 1977. godine.

"Nije laka situacija, nije lak trenutak. Veliki je izazov promeniti stvari. Kao i za sve u životu, možete da izaberete kako vidite situaciju. Možete ili da plačete ili možete da se borite. Možete da budete žrtva ili možete nešto da promenite. Ovo je poruka koju sam preneo igračima", rekao je Tudor, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Flaša je ili poluprazna ili polupuna. Ovde nema ničeg punog, ima mnogo praznih stvari. Ali teški trenuci ne traju zauvek. Proći će. Verujem da će igrači koji shvate ovo kao priliku, postati bolji ljudi i igrači posle toga", dodao je hrvatski trener.

On je angažovan delom i zbog svojih dobrih kratkoročnih rezultata u prethodnim klubovima, ali njegov dolazak nije doneo promenu.

Totenhem je izgubio poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima, a nije pobedio u utakmici u Premijer ligi od 28. decembra.

"Radi se o svima nama. U poslednje vreme, mnogo toga je rečeno o tome šta nije u redu sa klubom, o problemima, da niko ne može ništa da uradi, kao da smo žrtve. Jutros sam igračima rekao potpuno suprotno. Mi smo ekipa i mi smo stručni štab. Sve se vrti oko nas", naveo je Tudor.

Totenhem je u utorak izgubio od Atletiko Madrida 2:5, u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona, a Tudor je posle 17 minuta zamenio mladog golmana Antonina Kinskog, zbog čega je kritikovan. Posle 22 minuta bilo je 0:4.

Upitan da li će Kinski ponovo braniti ove sezone, Tudor je odgovorio: "Sigurno će igrati".

"Došao je dan posle i bio je veoma dobar i pozitivan na treningu. Ništa drugo. To je verovatno prvi i poslednji put da mi se ovo desilo u životu i u životu mnogih ljudi. Ista je proruka koju sam imao ranije. Možete da bude žrtva. Svi šalju poruke pomoći i: 'Uz tebe sam' i to je lepo. Sigurno će u karijeri imati i druge greške, ali mislim da ima snagu i kvalitet da ostvari veoma dobru karijeru", dodao je on.

Totenhem u nedelju igra na Enfildu, na stadionu na kome je primio 17 golova u poslednje četiri utakmice u svim takmičenjima.

(Beta)