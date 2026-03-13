Siti je drugi na tabeli sa sedam bodova manje i utakmicom manje od prvoplasiranog Arsenala. Te dve ekipe igraće na Etihadu 19. aprila.

"Sada je Vest Hem. Titula u Premijer ligi je najteža za osvajanje. I dalje smo tu, znajući da ako ne osvojimo bodove, da će biti gotovo", rekao je Gvardiola, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Vest Hem se bori za opstanak, prvi je u zoni ispadanja na 18. mestu sa 28 bodova, koliko ima i Notingem Forest, koji je prvi u bezbednoj zoni na 17. mestu.

Gvardiola je svestan da se londonska ekipa takođe bori za bodove, ali je rekao da su i njegovoj ekipi očajnički potrebni, u utakmici koja počinje od 21 čas u subotu.

"Uvek sam govorio da kada dođemo do poslednjih 10 utakmica, svaka ekipa igra za nešto, za opstanak, za Ligu Evropa, Ligu konferencija, Ligu šampiona, da postanu šampioni. To je normalno, u svakoj utakmici. Sada više nema drugih prilika", naveo je on.

Gvardiola nije želeo da govori o porazu od Real Madrida (0:3) , u sredu u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

"Sutra uveče igramo utakmicu, važnu za poziciju u Premijer ligi. Onda nas čeka revanš", dodao je španski trener.

Revanš utakmica igra se u utorak u Mančesteru.

"Pritisak je biti tu. Prošle sezone nismo stigli do ove faze, pa je lepo", rekao je Gvardiola.

(Beta)