Fudbaleri Karagumruka, pod vođstvom Aleksandra Stanojevića, senzacionalno su pobedili Fenerbahče sa 2:0 u turskom šampionatu.
STANOJE SRUŠIO FENERBAHČE! Senzacionalna pobeda Karagumruka! (VIDEO)
Fudbaleri Karagumruka na čijoj klupi sedi Aleksandar Stanojević pobedili su favorizovani Fenerbahče sa 2:0 u 26. kolu turskog šampionata.
Oba gola domaći igrači postigli su u prvom poluvremenu, u 15. minutu preko Bartuga Elmaza i u finišu poluvremena preko Žoržinja.
Galatasaraj će tako, u slučaju da pobedi, pobeći najvećem rivalu osam bodova u šampionnskoj trci.
Ekipa Karagumruka, sa druge strane, ostaje poslednjeplasirana na tabeli, sada sa 17 bodova, ali posle ovakve pobede definitivno sa većim šansama da sačuva opstanak u društvu nnajboljih.
