Fudbaleri Karagumruka na čijoj klupi sedi Aleksandar Stanojević pobedili su favorizovani Fenerbahče sa 2:0 u 26. kolu turskog šampionata.

Oba gola domaći igrači postigli su u prvom poluvremenu, u 15. minutu preko Bartuga Elmaza i u finišu poluvremena preko Žoržinja.

Galatasaraj će tako, u slučaju da pobedi, pobeći najvećem rivalu osam bodova u šampionnskoj trci.

Ekipa Karagumruka, sa druge strane, ostaje poslednjeplasirana na tabeli, sada sa 17 bodova, ali posle ovakve pobede definitivno sa većim šansama da sačuva opstanak u društvu nnajboljih.

Navijači Zvezde napunili Arenu na meču sa Fenerbahčeom