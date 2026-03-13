Loren Džejms je imala ugovor do 2027. godine, ali će sada ostati na Stamford Bridžu do 2030.

Ona je došla u klupsku akademiju uzrasta od 10 do 14 godina, zatim je prešla u omladinski tim Arsenala, za koji je debitovala 2017. godine. Posle toga je igrala za Mančester junajted, a u Čelsi se vratila 2021.

Za Čelsi je odigrala 105 utakmica, postigla 31 gol i osvojila četiri šampionske titule, tri FA kupa i Liga kup.

"Presrećna sam što sam potpisala novi ugovor sa Čelsijem. To je moj klub odmalena i zadovoljna sam što sam produžila saradnju. Jedva čekam da napravim nove uspomene, nadam se novim uspesima i osvajanju novih trofeja sa ovim neverovatnim klubom", navela je Džejms, preneo je Skaj.

Njen brat Ris Džejms produžio je danas ugovor sa Čelsijem na još šest godina, do 2032. ; Njegov stari ugovor istekao bi 2028. godine.

(Beta)