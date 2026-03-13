Fudbaleri Borusije iz Menhengladbaha pobedili su na svom terenu Sankt Pauli 2:0, u utakmici 26. kola Bundeslige.
SANKT PAULI BEZ REŠENJA U MENHENGLADBAHU: Borusija ubedljiva na svom terenu
Domaći su poveli glom Kevina Štegera u 37. minutu, a konačan rezulat postavio je Frank Onora u 63. minutu.
Borusija Menhengladbah ima sedam pobeda i 28 bodova na 12. mestu na tabeli.
Sankt Pauli je pretrpeo 14. poraz u ligi i nalazi se na 16. mestu, koje vodi u baraž za opstanak, sa 24 boda.
(Beta)
