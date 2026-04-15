Crnogorski stručnjak Božidar Bandović nije više trener fudbalera Radničkog, saopštio jeklub iz Kragujevca.

"FK Radnički 1923 se zahvaljuje treneru Božidaru Bandoviću na angažmanu, trudu i profesionalnosti tokom perioda provedenog u našem klubu. Tokom svog mandata, koji je započeo 3. januara, ekipu je predvodio na 10 utakmica, ostvarivši jednu pobedu, šest nerešenih rezultata i tri poraza. Želimo mu puno sreće i uspeha u nastavku karijere, kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu", saopštio je Radnički na društvenim mrežama.

Fudbaleri Radničkog će 19. aprila u Kragujevcu od 18 časova dočekati niški Radnički u prvom kolu plej-auta Superlige Srbije.

