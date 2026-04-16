Fudbaleri Frajburga plasirali su se u polufinale Lige Evropa pošto su u revanš utakmici četvrtfinala u Vigu pobedili ekipu Selte sa 3:1.
FRAJBURG U POLUFINALU LIGE EVROPE: Selta nemoćna pred nemačkim timom
Nemački tim je u prvom meču pred svojim navijačima slavio sa 3:0.
Frajburg je u Vigu poveo u 33. minutu pogotkom Igora Matanovića, a pobedu je potvrdio Juito Suzuki golovima u 39. i 50. minutu.
Strelac jedinog gola za Seltu bio je Viliot Svedberg u prvom minutu nadoknade.
Frajburg će u polufinalu Lige Evropa igrati sa boljim iz duela Brage i Betisa. Prvi meč završen je nerešenim rezultatom 1:1.
(Beta)
