POZNATI SVI POLUFINALISTI LIGE EVROPE: Vila ubedljiva, Notingem izbacio Porto, preokret Brage za narednu rundu
Tim iz Birmingema je slavio i prvom meču sa 3:1.
Aston Vila je tri gola postigla u prvom poluvremenu. Oli Votkins je bio strelac u 16. minutu, Emilijano Buendija u 26. i Morgan Rodžers u 39. minutu.
Mogao je engleski tim da postigne još jedan gol u prvom delu igre, ali Rodžers nije iskoristio penal u 25. minutu.
Konačnih 4:0 postavio je Ezri Konsa u 89. minutu.
Aston Vila će u polufinalu Lige Evropa igrati protiv Notingem Foresta, koji je posle 1:1 u Portugalu, na svom terenu pobedio Porto sa 1:0.
Gol odluke postigao je Morgan Gibs Vajt u 12. minutu.
Porto je skoro ceo meč odigrao sa igračem manje, pošto je Jan Bednarek već u devetom minutu dobio crveni karton.
Mesto u polufinalu obezbedila je i Braga, koja je u gostima savladala Betis sa 4:2. Prva utakmica završena je remijem 1:1.
Betis je poveo sa 2:0, golovima Antonija u 13. i Abdea Ezalzulija u 29. minutu, ali je Braga do kraja meča preokrenula rezultat. Pobedu portugalskom timu doneli su Pau Viktor u 38, Viktor Karvaljo u 49, Rikardo Orta sa penala u 53. i Gobri u 74. minutu.
Protivnik Brage u polufinalu biće Frajburg koji je ukupnim rezultatom 6:1 eliminisao Seltu.
(Beta)