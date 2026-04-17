Podele i tenzije u FK Partizan prenele su se sa uprave i na fudbalere.

Tako je trening u četvrtak prekinut posle sukoba trenera crno-belihSrđana Blagojevića sa fudbalerom Sašom Zdjelarom.

Iznenadilo ga što se sve pojavilo u medijima - Srđan Blagojević Foto: Beta Ivica Veselinov

Gore prošao Saša Ilić

Fudbaleri Partizana sutra počinju plej-of utakmicom protiv Železničara iz Pančeva (18.30) u Humskoj. Crno-beli jure drugu poziciju koja bi ih odvela u kvalifikacije za Ligu Evrope.

Međutim, trener Srđan Blagojević morao je više da priča o sukobu sa Sašom Zdjelarom, nego utakmici sa četvrtoplasiranom ekipom u prvenstvu Železničarom.

- Da se našalim malo. Saša i ja smo dobro prošli. Bolje nego Saša Ilić pre neki dan, kada se tukao sa Ukrajincem. Ne mogu da kažem da sam iznenađen, što se takva vest pojavljuje, nije ništa neočekivano. Nisam očekivao da vidim informaciju da smo imali sjajan tim bilding u kojem smo se ovde družili - pokušao je sve da skrene na šalu Srđan Blagojević, pa nastavio:

- Nažalost, očekivano je da izađe tekst o tome, da li smo se sporečkali oko toga, da li je bio faul na treningu, ili nije. I ko je šta rekao i zašto je rekao... Nije to za mene iznenađenje. Najveću dobit u današnje vreme imaju mediji koji su prvi objavili vest. Dobiju najviše klikova. Čestitam im na tome.

Sve se rešava u porodici

Pomenuo je Srđan Blagojević i reči nedavno preminulog trenera košarkaša Duška Vujoševića.

- Kako je rekao Dule Vujošević i u najskladnijim porodicama ima nekih određenih nesuglasica. Njih ćemo rešavati ovde u našoj porodici. Nemam nameru uopšte da komentarišem šta je ko rekao i zašto je ko rekao. Mene samo je izuzetno pogodilo to, ako se desilo i šta se desilo, što je izašlo uopšte u medije. Zasmetalo mi je što se uopšte toliki značaj pridaje svemu tome.

Pokušao je Srđan Blagojević da pojasni.

- Samo onaj ko se nije bavio fudbalom, ko nije igrao fudbal makar na rekreativnom nivou, ne zna da se razgovori nekog takvog tipa u kome dolazi do oštrijih reči dogode maltene na svakom treningu. Kad bi se stalno objavljivalo šta se dešava na svakom treningu i u svakoj svlačionici... Svaki razgovor... Ne bi novinari uopšte imali prostora da pišu o drugim stvarima. Tako da, meni je to sve onako dosta smešno, ali jasno mi je kako funkcionišu mediji danas. Jasno mi je šta je potrebno – potrebna je intriga. Ja nisam deo te priče, ne želim da učestvujem u tome...

Saša Zdjelar posle utakmice pozdravlja navijače Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ko je javio novinarima

Nije jasno treneru ko je dostavio informaciju novinarima. Verovatno neko iz svlačionice.

- Ako je to iz svlačionice... Mene to najviše boli, s obzirom da znam da je u prethodnom periodu bilo takvih situacija. To je poražavajuće. A to šta je ko rekao i da li smo se mi sporečkali ili ne, to je totalno nebitna priča. Takve stvari ne bi smele da se dešavaju. Ako uzmemo u obzir i druge klubove, pa i one za koje smatramo da su veliki, ne vidim da se o njima piše tako. A nemojte da mislite, siguran sam, da kod njih nema nekih diskusija koje možemo da podvedemo pod raspravu.

Novinare je interesovalo i kakva je situacija između trenera Srđana Blagojevića i fudbalera Saše Zdjelara.

- Normalno, razgovarali smo o svemu. Nastavljamo dalje normalno, radimo normalno, funkcionišemo, tako da ne vidim razloga ni za kakvu frku, što bi se reklo - objasnio je Blagojević.