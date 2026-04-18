Fudbaler Real Madrida Raul Asensio primljen je u bolnicu na dodatne preglede nakon pogoršanja stanja usled gastroenteritisa, zbog kojeg je već ranije propustio put u Minhen i meč protiv Bajerna, preneli su danas španski mediji.
STANJE MU SE NAGLO POGORŠALO, FUDBALER REALA HITNO PRIMLJEN U BOLNICU! Napustio trening pred meč protiv Bajerna - isplivale nove informacije koje zanimaju sve!
Mladi štoper je prethodnih dana imao ozbiljne simptome, uključujući povraćanje i značajan gubitak težine od oko šest kilograma, zbog čega je odlučeno da se obave detaljni medicinski pregledi u bolnici, uz mogućnost zadržavanja na lečenju, prenosi španska Marka.
Asensio je prethodno morao da napusti trening pred put u Nemačku, nakon čega je klub saopštio da je razlog njegovog izostanka zdravstvene prirode.
Raul Asensio
Trener ekipe Alvaro Arbeloa ostao je bez defanzivca u važnom evropskom meču, a njegovo stanje se od tada nije poboljšalo, već je došlo do pogoršanja.
Dalji razvoj situacije očekuje se nakon dodatnih medicinskih pregleda.
