Slušaj vest

Fudbaler Bluminga (Bolivija) Dijago Himenez je ostao u šoku i neverici zbog onoga što mu se dogodilo na gostovanju Bragantinu (Brazil) u drugom kolu grupne faze Kopa Sudamerikana.

U 61. minutu, pri rezultatu 2:1 za goste, Himenez je jedan za drugim dobio dva žuta kartona, a to znači da je usledio i crveni karton.

Fudbaler je u čudu gledao šta radi sudija ove utakmice, iako je prethodno u razmaku od nekoliko sekundi imao dva klizeća starta na protivničke igrače. Nije Himenez bio ni blizu lopte ni kod jednog klizećeg.

Prihvatio je žuti karton, pokazao je sudiji da je svestan da je zaslužio takav vid opomene, ali nije očekivao da će posle prvog odmah stići i drugi karton.

Pogledajte tu situaciju:


Diago Gimenez (Blooming) first and second yellows, 61' | Sudamericana 2026, Group H, Round 2
by
u/Largvt in
soccer

Bragantino je iskoristio igrača više i do kraja utakmice je preokrenuo rezultat i pobedio rezultatom 3:2.

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram