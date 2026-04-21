Biće to duel drugog kola plej-ofa, Romantičari će ugostiti Brđane u sredu od 18,30 časova.

„Sigurno da je njima najbitnije da su se vratili na svoj stadion. To će im štedeti vreme putovanja, više neće biti gosti i kad su domaćini, i to je sigurno veliki plus za njih. Siguran sam da će na malom gradskom derbiju biti publike“, kazao je u uvodnoj najavi meča protiv OFK Beograda Marko Jakšić, šef stručnog štaba Čukaričkog, koji je potom nastavio:

„Mlada su ekipa, ali pojačana nekim iskusnijim prvotimcima, koji daju ton njihovoj igri. Trener im je doneo novine, vezane za ofanzivni fudbal i rotacije koje smo primetili. Ali, kako se oni spremaju za nas, tako ćemo i mi za njih…“

U prethodnom kolu OFK Beograd je ostvario visoku pobedu, u Novom Pazaru je slavio sa čak 5:1.

„Visina rezultata nas je svakako iznenadila, ali OFK Beograd ima dosta dobrih pojedinaca, i stranih i domaćih, dosta je i igrača Crvene zvezde na pozajmici. Kvalitet sigurno imaju, zasluženo su u gornjem delu tabele, ali mi ćemo na svakom meču, pa i ovom ići na pobedu“.

S obzirom na to da je u sredu na programu vanredno kolo, a da će već u nedelju Čukarički u goste Novom Pazaru, Jakšić će morati da razmišlja i na tu temu.

„Moraćemo da rotiamo igrače. Ovo što želim od ekipe iziskuje mnogo umora, intenzitet mora još da se podigne. Neke igrače ćemo probati da osvežimo, da ih odmorimo, uz to Mijailović ima kartone, on će svakako pauzirati. Vraća se u ritam Miletić, Andreja Stojanović počinje sa treninzima, Tomović takođe… Kad budemo kompletni i kad se budemo dovoljno pojačali, kad budemo imali još više brzine i snage verujem da će Čukarički biti totalno drugačiji tim“ istakao je Jakšić, koji se potom osvrnuo na nedavni meč protiv Surduličana.

„Drugo poluvreme je bilo mnogo energičnije i bolje, nismo želeli da se zadovoljimo remijem kad smo izjednačili, išli smo na pobedu. Okrenuli smo rezultat, to mora da nas raduje, pokazali smo karakter. Ali, pokazali smo i da ima dekoncentracije u timu, na tome ćemo morati mnogo da radimo. To je jedanod glavnih razloga što nismo na boljoj poziciji na tabeli. Drago mi je da ekipa nije izgubila, da smo vezali nekoliko mečeva bez poraza, to je svakako boljitak“.

Jakšić je još želeo da istakne:

„Moramo da budemo svesni dresa koji nosimo, odgovornosti, ovaj klub treba da igra Evropu, ne treba da se bori za sedmo, osmo, deveto mesto. Drago mi je da su momci u većem delu meča protiv Radnika pokazali da mogu. Isto tako, na neke stvari ćemo na analizi obratti dodatnu pažnju, želimo da vidimo gde smo tačno grešili, zašto smo dozvolili tranzicije, a nismo bili blizu, nismo dovoljno pritiskali. Bilo je dosta pozitivnih stvari, nekih negativnih, gledaćemo da ih ispravimo“.

U protokolu za duel protiv Radnika bila su dvojica omladinaca, Mateo Maravić i Andrej Ilić. Nisu dobili priliku da debituju protiv Surduličana, ali bi to mogao da bude slučaj u nekom od narednih susreta.

„Imao sam želju da pružim šansu tim momcima, ali nije bilo prilike s obzirom na razvoj događaja na terenu. Sigurno da im je podstrek i to što su bili sa nama u karantinu, jeli, spavali, bili na sastanku, na utakmici… Ukoliko budu nastavili da rade kako treba, verujem da će dobiti šansu i debitovati, to nam je i cilj, da omladinska i kadetska ekipa rade u sistemu u kojem mi radimo, da imaju dobar intenzitet kako bi se ti momci kad se priključe nama bili maksimalno spremni da odgovore zahtevima. Drago mi je što su bili sa nama, siguran sam da će uskoro ponovo dobiti priliku“, zaključio je Jakšić.