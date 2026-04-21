STRAŠAN SKANDAL POTRESA ITALIJU! VIŠE OD 50 FUDBALERA U STRAHU: Jedna dama je organizovala elitnu prostituciju u Seriji A!
U Italiji se ovih dana ne priča i ne piše toliko o fudbalu, koliko o skandalu sa elitnom prostitucijom među igračima Serije A.
Prema pisanju više italijanskih medija, više od 50 fudbalera iz Serije A tražilo je provod sa eskort damama.
Među fudbalerima koji su umešani u aferu sa korišćenjem usluga prostitutki ima i aktivnih igrača Milana i Intera. Agencija koja je sve organizovala registrovana je u Činiselju, desetak kilometara udaljenom od Milana.
Tandem mozak operacije
Prvi čovek ove "firme" je 37-godišnji Emanuele Butini, dok je njegova partnerka Debora Ronki bila lično upućena u sva dešavanja sa klijentima i eskort damama. Njih dvoje nalaze se u kućnom pritvoru, kao i dvoje njihovih saradnika.
Italijanski mediji su pronašli da se agencija reklamirala na društvenim mrežama, i to na Instagramu, na stranici "Made_luxury_concierge". bađ ovu stranicu pratio je veliki broj fudbalera Serije A. Upravo ova agencija javno se hvalila organizacijom provoda u drugim zemljama, pre svega na grčkom ostrvu Mikonos.
Večera, pa bunga žurke u hotelu
Fudbalerima bi bila organizovana večera u nekom elitnom restoranu sa damama, da bi se posle toga išlo u poznati noćni klub "Just Cavalli", a na kraju u hotel "Me". Fudbaleri italijanskih klubova nisu bili jedina klijentela, bilo je tu poznatih ličnosti iz drugih branši, pre svega biznismeni, ali i jedan vozač Formule 1.
Ova agencija svoj biznis počela je 2019. a prema pisanju italijanskih medija radila je čak i u vreme kovida, kada je u Italiji bio ozbiljan "lokdaun" i kada niko posle 22.00 časa, sem karabinjera nije mogao da šeta bilo kojim gradom. Za sve to vreme, klijentela ove agencije ludovala je po privatnim žurkama.
Uzimali 50 odsto zarade
Emanuele Butini i Debora Ronki održavali su kontakte sa gazdama klubova, tamo su dovodili devojke i klijente. Ono što je posebno zanimljivo jeste zarada pomenutog para. Njih dvoje su zadržavali i 50 odsto od onoga što devojke zarade na prostituisanju, nekad navodno i prisilnom.
Jedna Kolumbijka je, pokazuju dokazi, 2022. plaćena 1.000 evra za seks sa klijentom, zadržala 500. Pride je morala da Butiniju i Ronkijevoj plaća za sobe u kojima se sve odvijalo.
Jedna devojka ostala trudna
Prisluškivani razgovori otkrili su i da je decembra 2025. druga devojka zatrudnela s poznatim fudbalerom. Sva imena klijenata su inače poznata nadležnim organima, ali sudija Kjara Valori zasad ne dozvoljava da se onda iznose u javnosti.
Inače je u celom poslu učestvovalo više od 100 devojaka, što Italijanki što onih inostranog porekla, mada nisu sve radile kao eskort dame. Bilo je i onih koje su se samo slikale za reklamu, neke su bile hostese, neke pravile društvo klijenteli tokom izlazaka... Na kraju, sve je završilo u policiji, a neko će i iza rešetaka.