Slušaj vest

U Italiji se ovih dana ne priča i ne piše toliko o fudbalu, koliko o skandalu sa elitnom prostitucijom među igračima Serije A.

Prema pisanju više italijanskih medija, više od 50 fudbalera iz Serije A tražilo je provod sa eskort damama.

Debora Ronki sa devojkama iz agencije na Mikonosu Foto: Printskrin/Instagram

Među fudbalerima koji su umešani u aferu sa korišćenjem usluga prostitutki ima i aktivnih igrača Milana i Intera. Agencija koja je sve organizovala registrovana je u Činiselju, desetak kilometara udaljenom od Milana.

Tandem mozak operacije

Prvi čovek ove "firme" je 37-godišnji Emanuele Butini, dok je njegova partnerka Debora Ronki bila lično upućena u sva dešavanja sa klijentima i eskort damama. Njih dvoje nalaze se u kućnom pritvoru, kao i dvoje njihovih saradnika.

Italijanski mediji su pronašli da se agencija reklamirala na društvenim mrežama, i to na Instagramu, na stranici "Made_luxury_concierge". bađ ovu stranicu pratio je veliki broj fudbalera Serije A. Upravo ova agencija javno se hvalila organizacijom provoda u drugim zemljama, pre svega na grčkom ostrvu Mikonos.

1/7 Vidi galeriju Debora Ronki skandal u Seriji A Foto: Printskrin/Instagram

Večera, pa bunga žurke u hotelu

Fudbalerima bi bila organizovana večera u nekom elitnom restoranu sa damama, da bi se posle toga išlo u poznati noćni klub "Just Cavalli", a na kraju u hotel "Me". Fudbaleri italijanskih klubova nisu bili jedina klijentela, bilo je tu poznatih ličnosti iz drugih branši, pre svega biznismeni, ali i jedan vozač Formule 1.

Ova agencija svoj biznis počela je 2019. a prema pisanju italijanskih medija radila je čak i u vreme kovida, kada je u Italiji bio ozbiljan "lokdaun" i kada niko posle 22.00 časa, sem karabinjera nije mogao da šeta bilo kojim gradom. Za sve to vreme, klijentela ove agencije ludovala je po privatnim žurkama.

Debora Ronki sa devojkama u noćnom provodu Foto: Printskrin/Instagram

Uzimali 50 odsto zarade

Emanuele Butini i Debora Ronki održavali su kontakte sa gazdama klubova, tamo su dovodili devojke i klijente. Ono što je posebno zanimljivo jeste zarada pomenutog para. Njih dvoje su zadržavali i 50 odsto od onoga što devojke zarade na prostituisanju, nekad navodno i prisilnom.

Jedna Kolumbijka je, pokazuju dokazi, 2022. plaćena 1.000 evra za seks sa klijentom, zadržala 500. Pride je morala da Butiniju i Ronkijevoj plaća za sobe u kojima se sve odvijalo.

Debora Ronki na bazenu Foto: Printskrin/Instagram

Jedna devojka ostala trudna

Prisluškivani razgovori otkrili su i da je decembra 2025. druga devojka zatrudnela s poznatim fudbalerom. Sva imena klijenata su inače poznata nadležnim organima, ali sudija Kjara Valori zasad ne dozvoljava da se onda iznose u javnosti.

Inače je u celom poslu učestvovalo više od 100 devojaka, što Italijanki što onih inostranog porekla, mada nisu sve radile kao eskort dame. Bilo je i onih koje su se samo slikale za reklamu, neke su bile hostese, neke pravile društvo klijenteli tokom izlazaka... Na kraju, sve je završilo u policiji, a neko će i iza rešetaka.