Fudbaleri Brajtona pobedili su večeras na svom terenu Čelsi 3:0, u utakmici 34. kola Premijer lige i preuzeli šesto mesto na tabeli.

Brajton je poveo golom koji je Ferdi Kadioglu postigao u trećem minutu, a prednost je udvostručio Džek Hinšelvud u 56. minutu.

Premijer liga 2025/26

 Konačan rezultat postavo je Dani Velbek u prvom minutu nadoknade vremena.

Brajton je ostvario 13. pobedu i preskočio je Čelsi na šestom mestu na tabeli sa 50 bodova.

Čelsi ima dva boda manje na sedmom mestu.

Londonska ekipa je prvi put od 1912. godine pretrpela pet uzastopnih poraza bez postignutog gola u ligi.

