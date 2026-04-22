Priča Marija Žardela jedna je od tužnijih u svetu fudbala. Imao je karijeru koja je obećavala mnogo više od tek 10 nastupa za reprezentaciju Brazila.

Tresao je mreže u domovini za Vasko i Gremio, istim ubitačnim tempom nastavio za Porto za koji je na 125 utakmica postigao 130 golova.

Potom je prešao u Galatasaraj, pa je usledio povratak u zemlju u kojoj su ga veličali - potpisao je za Sporting iz Lisabona.

"Da igram danas vredeo bih između 150 i 200 miliona evra", poručio je pre nekoliko godina za sebe.

A onda je pojačao Bolton. Tu su krenuli problemi na privatnom planu i druženje sa "tajanstvenom belom ženom". Otac mu je preminuo, majka je imala problema s alkoholom...

Nije krio da je imao ozbiljnu zavisnost i probleme zbog toga.

"Drogirao sam se, koristio kokain i pao sam u depresiju. Slučajno sam ušao u svet droge. Kada postaneš uspešan fudbaler mnogo je zamki, lažnih prijateljstava i znatiželje. Neki ljudi su mi ponudili drogu i ja sam počeo da je redovno konzumiram", priznao je on.

On je nedavno bio učesnik rijaliti programa "Veliki brat" gde je govorio o svom životu.

"Predozirao sam se 2002. godine i bio sam budan sedam dana uz kokain. Za sve vas koji me gledate, samo da znate da to nije pozitivan primer. Mislio sam da mi se ništa neće dogoditi, da je sve u redu. Pao sam na dno i trebalo mi je puno vremena da se podignem. Ono što je važno je da sam živ i da danas mogu reći ne drogi".

U sezoni 1999/00 bio je najbolji strelac Lige šampiona, dok je 1999. i 2002. osvojio Zlatnu kopačku Evrope. Za reprezentaciju Brazila upisao je 10 nastupa.

U penziju je otišao 2011. godine , a u poslednjih osam godina karijere promenio je čak 14 klubova - Argentina, Španija, Brazil, Kipar, Australija, Bugarska... poslednja stanica bila je Saudijska Arabija, gde je uprkos svemu potvrdio klasi - 18 golova za 17 nastupa.

Ukupan bilans je neverovatan, 451 gol na 608 utakmica, odnosno 0,74 golova po meču što je odličan uspeh. Dva puta je osvojio Zlatnu kopačku kao najbolji strelac u Evropi.

Danas je daleko od fudbala i čest je gost kod psihijatra kojeg posećuje kako si ne bi više nikada vratio porocima koji su ga u životu mnogo koštali.