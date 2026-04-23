Fudbaleri Čelsija još jednom su razočarali svoje navijače.

U 34. kolu Premijer lige londonski klub ubedljivo je poražen na gostovanju od Brajtona rezulatatom 3:0, čime je produžen katastrofalan niz koji ulazi u klupsku istoriju.

Ovo je bio peti uzastopni poraz popularnih "Plavaca", a ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da ekipa u tih pet utakmica nije postigla nijedan gol. Takav scenario nije viđen još od 1912. godine, što dovoljno govori o dubini krize u kojoj se klub nalazi.

Serija neuspeha počela je protiv Njukasla (0:1), nastavila se protiv Evertona (0:3), Sitija (0:3) i Mančester junajteda (0:1), da bi potpuni debakl bio zaokružen porazom od Brajtona (0:3).

Paradoks je još veći ako se uzme u obzir da je Čelsi pre manje od godinu dana osvojio Svetsko klupsko prvenstvo (FIFA Club World Cup), dok danas deluje kao tim bez identiteta i samopouzdanja.

Nakon novog poraza, trener Liam Rosenior nije štedeo svoje igrače.

„Ovo je bilo neprihvatljivo u svakom segmentu – od igre do pristupa. Do sada sam ih branio, ali večeras nemam šta da kažem u njihovu odbranu. Izgubljeni dueli, manjak energije, loša reakcija kod golova… nešto mora odmah da se promeni“, poručio je Rosenior i naglasio da ekipa mora da pokaže mnogo više karaktera.

Uprkos sumornoj situaciji u prvenstvu, gde Čelsi zaostaje sedam bodova za Liverpulom i praktično je ostao bez realnih šansi za plasman u Ligu šampiona.

Spas sezone „Plavci“ će tražiti u polufinalu FA kupa protiv Lidsa.