Stadion Partizana i klub posetio je saradnik američkog predsednika Donalda Trampa, Paolo Zampoli, a, iako je poseta zvanično najavljena preko ambasade SAD u Beogradu, niko iz uprave crno-belih nije dočekao svog gosta.

Zampolija, koji je inače specijalni predstavnik za globalna partnerstva americkog predsednika Donalda Trampa, stadionom je sproveo čovek koji nije zaposlen u klubu i nema funkciju, te je sprečio kompletnu bruku.

Posle svega su se oglasili i čelnici FK Partizan koji su bizarnim saopštenjem pokušali da se opravdaju za novu sramotu. Istakli su kako Zampoli nije želeo da poseti fudbalski, već MMA klub, te da oni nisu obavešteni o poseti.

- Povodom netačnih i tendencioznih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na posetu specijalnog izaslanika Donalda Trampa našem klubu, FK Partizan ističe da rukovodstvo kluba nije bilo zvanično obavešteno o dolasku gospodina Paola Zampolija, te samim tim nije ni bilo potrebe za zvaničnim dočekom. Gospodin Zampoli je posetio MMA klub Partizan, nakon čega je izrazio želju da obiđe Trofejnu salu FK Partizan. Njegov zahtev je odmah prihvaćen, te mu je omogućeno da poseti prostorije kluba. Smatramo da nema potrebe da se od jedne neformalne posete pravi slučaj i plasiraju senzacionalistički narativi koji ne doprinose istinitom informisanju javnosti. FK Partizan apeluje na medije da pokažu odgovornost i profesionalizam, te da izveštavaju u skladu sa činjenicama, bez nepotrebnog dramatizovanja. Još jednom ističemo da su navodi o ignorisanju ili nedostatku poštovanja prema bilo kom gostu apsolutno neosnovani - navode iz Partizana.

Podsetimo, Paolo Zampoli je nedavno viđen i na košarkaškom večitom derbiju gde se slikao sa igračima Partizana, a objavom na društvenim mrežama pokazao je koliko poštuje beogradske crno-bele.

- Sjajno veče u Štark areni u Beogradu - neverovatna utakmica, briljantno odigrana od strane oba tima. Arena je bila puna, energija je bila električna, a imao sam priliku da čestitam pobedničkom timu nakon toga - napisao je on uz fotografije sa derbija.

Inače, Paolo Zampoli je veoma blizak Donaldu Trampu i navodno je on upoznao američkog predsednika sa suprugom Melanijom.

