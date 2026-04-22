ZEMUN SE POSLE SEDAM GODINA PONOVO U ELITI: Velika fešta na tribinama i slavlje Taurunum bojsa!
Izabranici Milana Kuljića su overili teoretski plasman u Superligu, iako do kraja plej-ofa u Prvoj ligi Srbije ima još tri kola.
Međutim, prvi pratioci Zemuna, Mačva i Voždovac igraju međusobni meč, pa je matematički nemoguće da Zemun ispadne iz pozicije koja vodi u viši rang.
Lazar Milošev je u 45. minutu, pred kraj prvog poluvremena zatresao mrežu za veliko slavlje "Taurunum bojsa"
Nemanja Kalat je u 68. minutu duplirao vođstvo, a na tribinama gradskog stadiona u Zemunu je počela prava ludnica.
Nema sumnje, povratak Zemuna u Superligu, zajedno sa njihovim vernim navijačima, predstavljaće veliko osveženje za elitni rang srpskog fudbala, jer je u pitanju klub velike tradicije, ali i klub koji ima ozbiljnu navijačku bazu.