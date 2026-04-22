Nakon prva dva dana posvećena praktičnom radu na terenima FK Jedinstvo, uz asistenciju omladinskog i prvog tima ubskog prvoligaša, program je u sredu nastavljen kroz teorijski deo nastave. Pored stručnih tema iz oblasti fudbala i modela igre, akcenat ovog modula stavljen je na liderstvo i komunikaciju, segmente koji u savremenom fudbalu imaju sve veći značaj.

U prvom delu predavanje je održao Žarko Lazetić, trener koji je nakon uspešnog rada u Srbiji na klupi TSC-a, ostvario izuzetne rezultate i na međunarodnoj sceni, osvojivši titulu šampiona i Superkup Izraela sa Makabijem iz Tel Aviva. Lazetić je kroz konkretne primere iz prakse približio polaznicima način na koji planira i organizuje rad u mikrociklusu, kako pristupa rešavanju problema u zavisnosti od specifičnosti protivnika, modelu igre, analizi takmičenja, pripremi utakmica, ali i komunikaciji unutar stručnog štaba.

Drugi deo njegovog izlaganja bio je interaktivan, uz aktivno učešće kandidata za UEFA Pro licencu. Govoreći o svakodnevnim izazovima trenerskog posla, Lazetić je istakao značaj odnosa sa igračima, upravljanja dinamikom u timu, kao i načine suočavanja sa stresom i pritiscima. Posebnu pažnju posvetio je komunikaciji sa menadžmentom kluba i igračima, pripremi za razgovore za posao, ali i načinu života trenera, kako unutar, tako i izvan kluba.

Prema rečima Dalibora Zorka, koji je na funkciji direktora Centra za edukaciju nasledio Miloša Miljanića, jedan od važnih pravaca u unapređenju edukacije trenera, biće uključivanje u program predavača sa bogatim internacionalnim iskustvom, koji su u stanju da svoja znanja i praktična iskustva prenesu budućim kolegama.

U drugom delu teorijske nastave, polaznici su imali priliku da slušaju izlaganje sportskog novinara i člana marketing i medijskog tima FSS, Nebojše Petrovića, na temu odnosa trenera i medija, oblasti koja danas ima važan uticaj na karijeru svakog stručnjaka.

Kroz detaljnu analizu, primere dobre i loše prakse, stilove komunikacije, društvene mreže, citate i anegdote najpoznatijih evropskih stratega, istaknuto je da trener u modernom fudbalu više nije samo taktičar i pedagog, već i javna ličnost, komunikator i zaštitno lice kluba. Naglašeno je da mediji ne menjaju rezultat, ali značajno utiču na njegovu interpretaciju, što često može biti presudno za percepciju rada jednog trenera .

Polaznici su upoznati sa činjenicom da je današnji trener praktično konstantno pod lupom javnosti, svaka izjava, reakcija ili gest mogu postati tema analize i oblikovati ukupni utisak o njegovom radu. U tom kontekstu, komunikacija se nameće kao ključni alat, ne samo za predstavljanje ideja, već i za zaštitu tima i upravljanje pritiskom.

Posebno je naglašeno da se autoritet trenera gradi na dva nivoa, na terenu kroz rezultate i rad sa ekipom, ali i van njega, kroz način obraćanja javnosti, kontrolu emocija i jasnoću poruka. Dobar odnos sa medijima može u kriznim situacijama ublažiti pritisak i kupiti vreme, dok loša komunikacija često dodatno produbljuje probleme.

Kroz primere iz svetskog fudbala, ali i praktične smernice, kandidati su dobili jasne preporuke kako da upravljaju komunikacijom, da budu precizni, dosledni, emocionalno stabilni i svesni da svaka izgovorena rečenica može imati dugoročne posledice.

Zaključak ovog modula još jednom je potvrdio da savremeni trener mora biti kompletna ličnost: stručnjak na terenu, ali i lider van njega, sposoban da upravlja timom, procesima i javnom percepcijom u kompleksnom i dinamičnom fudbalskom okruženju.