Trener Vojvodine Miroslav Tanjga izneo je utiske nakon remija Vojvodine i Partizana u meču drugog kola šampionske runde Superlige Srbije.
"PARTIZAN JE DOŠAO DA SE BRANI" Tanjga posle remija ništa ne zamera svojim igračima
"Ne mogu igračima ništa da zamerim, bilo je želje. Došli su da se odbrane i uspeli su u tome. Svoje šanse nismo iskoristili. Ostaje žal za dva izgubljena boda, ali to je fudbal, živa stvar. Idemo dalje", rekao je Miroslav Tanjga posle utakmice na "Karađorđu".
Partizan je drugi na tabeli sa 65 bodova, a Vojvodina na trećem mestu ima 63.
Partizan će u sledećem kolu igrati na gostujućem terenu protiv Crvene zvezde, a Vojvodina će dočekati Železničar iz Pančeva.
Vojvodina - Partizan, 2. kolo plej-ofa SL
