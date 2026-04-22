"NISMO DOŠLI SA NAMEROM DA ODIGRAMO NEREŠENO" Blagojević preuzeo deo krivice za crveni karton
Fudbaleri Vojvodine i Partizana odigrali su u Novom Sadu nerešeno 0:0, u utakmici 32. kola Super lige Srbije, odnosno drugog kola plej-ofa.
"Da li nam remi odgovara, videćemo na kraju prvenstva. Možda bude tako, ali možda i ne bude. Nismo došli sa namerom da igramo nerešeno, došli smo sa namerom da se nadigravamo. Odigrali smo prvo poluvreme previše bojažljivo. Da smo dodali to što nam je falilo mogli smo da dođemo i do situacije za gol. Drugo poluvreme mi se više svidelo, bili smo hrabriji i ofanzivno i defanzivno. Utakmica je bila haotična, to je moj prvi utisak", istakao je Srđan Blagojević posle meča.
Deo krivice za crveni karton Vukašina Đurđevića je prihvatio na sebe.
"Apsolutno je i moja greška što nisam Đurđevića izmenio. Već smo se opredelili za dve izmene. Bili smo rezervisani što se tiče izmena. Nadao sam se da neće biti takva situacija, da će Đuka biti oprezniji. Okej, prihvatam to i kao svoju grešku".
Partizan je drugi na tabeli sa 65 bodova, a Vojvodina na trećem mestu ima 63.
Partizan će u sledećem kolu igrati na gostujućem terenu protiv Crvene zvezde, a Vojvodina će dočekati Železničar iz Pančeva.