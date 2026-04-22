Rosenior (41), koji je u Čelsi došao u januaru potpisavši šestogodišnji ugovor, smenjen je nakon što je u poslednjih osam utakmica zabeležio sedam poraza, uključujući i jučerašnji poraz na gostovanju kod Brajtona (0:3).

Čelsi je takođe upisao i peti uzastopni poraz u ligi i to bez postignutog gola, što se ekipi prvi put desilo nakon 1912. godine.

"U ime celog kluba želimo da izrazimo zahvalnost Lijamu i njegovom stručnom štabu za sav trud u vremenu provedenom u klubu. Lijam se uvek ponašao sa najvišim integritetom i profesionalizmom nakon što je preuzeo funkciju usred sezone. Ovo nije bila laka odluka, ali nedavni rezultati i igre pali su ispod potrebnih standarda, iako je još mnogo toga u igri ove sezone. Svi u klubu žele Lijamu puno uspeha u budućnosti", navodi se u klupskom saopštenju.

Rosenior je pre Čelsija dve godine vodio ekipu Strazbura.

Za privremenog trenera do kraja sezone imenovan je Kalum Makfarlejn, koji je ranije ove sezone već bio privremena zamena za bivšeg trenera Enca Maresku, a Čelsi je vodio na dve utakmice.

Čelsi prvu narednu utakmicu igra u nedelju na Vembliju, kada će se u polufinalu FA kupa sastati sa Lidsom.

U Premijer ligi Čelsi se četiri kola pre kraja nalazi na sedmom mestu sa 48 bodova, a od poslednjeg mesta koje vodi u Ligu šampiona deli ga sedam bodova, uz podatak da petoplasirani Liverpul ima utakmicu manje.

(Beta)