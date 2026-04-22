Slušaj vest

"Moram da budem objektivan i da kažem da sam zadovoljan ovim bodom, ali zadovoljniji sam igrom u prvom poluvremenu. Izgledali smo jako dobro, bili smo mirni, strpljivi, nalazili rešenja za njihov pritisak. Dva gola uz to ne može da škodi", rekao je Koković za Arenu.

Fudbaleri Železničara odigrali su na svom terenu u Pančevu nerešeno 2:2 protiv Crvene zvezde, u 32. kolu Super lige.

"Zvezda ima kvalitet koji ima, spustili su nas u nisku zonu. Ostali smo disciplinovani, ne toliko kompaktni, ali smo našli način da privedemo utakmicu kraju. Izgubili smo u prvom kolu plej-ofa, sada upisali bod, idemo u narednim mečevima da pobedimo i da izvučemo najviše, a za koliko će to biti dovoljno, videćemo na kraju", dodao je on.

Železničar je posle sedmog remija četvrti na tabeli sa 52 boda, a u sledećem kolu igraće u Novom Sadu protiv Vojvodine.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Pančeva Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

(Beta)